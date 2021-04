Covid India, Stati Uniti pronti a spedire materiale per produrre vaccini

Gli Stati Uniti sono pronti a inviare in India materie prime necessarie per la produzione dal vaccino Covishield, la versione indiana di Astrazeneca. Secondo quanto riporta il New York Times, l'amministrazione Biden ha infatti deciso di rimuovere parzialmente il divieto di esportazione di queste sostanze necessarie per realizzare i vaccini. L'annuncio è arrivato a seguito di una telefonata tra Jake Sullivan, consigliere per la sicurezza nazionale del Presidente Usa, e la sua controparte a New Delhi, all'indomani del record segnato nel Paese asiatico di più di 346 mila nuovi contagi.

