Covid, la "cura" Trump ha causato 17mila morti (quasi duemila in Italia). Cos'è l'idrossiclorochina

Per Trump era una cura anti-Covid, in realtà l'idrossiclorochina potrebbe aver causato la morte di circa 17mila persone durante la pandemia. Lo scrive Politico, citando uno studio condotto da ricercatori francesi e pubblicato sulla rivista Biomedicine & Pharmacotherapy. Il farmaco anti malaria fu prescritto durante la prima ondata della pandemia ad alcuni pazienti ricoverati in ospedale senza alcuna documentazione scientifica e lo studio ha evidenziato che, come conseguenza, potrebbero essere morte migliaia di persone in Francia, Belgio, Italia, Spagna, Turchia e Stati Uniti. Il numero potrebbe essere per difetto, visto che i ricercatori hanno considerato solo sei Paesi in un periodo che va da marzo a luglio 2020. Il farmaco fu anche considerato una "cura miracolosa" dall'allora presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. «Che avete da perdere? Prendetelo», disse all'epoca.

Il farmaco promosso da Trump

Durante la pandemia, Trump ha ripetutamente "sposato" i cosiddetti benefici dell’idrossiclorochina, un farmaco antimalarico che viene spesso utilizzato anche per trattare l’artrite reumatoide e il lupus, come trattamento per il virus e ha affermato di averlo assunto lui stesso.

All’epoca, alcuni studi suggerivano che l’idrossiclorochina potesse essere utile, ma non era stato dimostrato che fosse efficace nel trattamento del coronavirus. La Food and Drug Administration (FDA) ha concesso al farmaco un'autorizzazione per l'uso di emergenza il 28 marzo 2020 e ha avviato gli studi clinici.

Successivi studi più ampi, incluso uno del New England Journal of Medicine , hanno scoperto che non aveva alcun beneficio sul coronavirus e hanno comportato un aumento significativo del rischio di morte. La FDA ha revocato l'autorizzazione all'uso di emergenza il 15 giugno 2020. Il nuovo studio condotto da ricercatori francesi ha scoperto che quasi 17.000 persone potrebbero essere morte dopo aver ricevuto la prescrizione di idrossiclorochina negli ospedali durante la prima ondata di Covid.

La ricerca

La ricerca, pubblicata nel numero di febbraio di Biomedicine & Pharmacotherapy, ha stimato che circa 16.990 persone in sei Paesi sono morte a causa della prescrizione di idrossiclorochina mentre erano ricoverate in ospedale con la malattia da marzo a luglio 2020. La maggior parte di questi decessi ha coinvolto pazienti provenienti dagli Stati Uniti, con 12.739 decessi. In Spagna ci furono 1.895 decessi, in Italia 1.822, in Belgio 240, in Francia 199 e in Turchia 95. La tossicità del farmaco era dovuta in parte a effetti collaterali cardiaci. È riconosciuto infatti che l’idrossiclorochina ha effetti collaterali come aritmia cardiaca e debolezza muscolare.