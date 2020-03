Coronavirus, YouTube e Netflix sospendono l'alta definizione in Ue per alleggerire i dati internet

YouTube sospende temporaneamente l'alta definizione dello streaming abbassando la qualità al livello standard per alleggerire il carico dei dati che viaggia sulle reti Internet. L'annuncio è arrivato direttamente da Google - proprietaria della piattaforma video - e dal commissario Ue per il Digitale, Thierry Breton. Con questa decisione, i ceo di Google e Youtube, Sundar Pichai e Susan Wojcicki, si uniscono alle misure già adottate ieri da Netflix e richieste da Bruxelles per far fronte al sovraccarico che le infrastrutture stanno affrontando dall'inizio della pandemia da coronavirus. «Ci impegniamo a trasferire temporaneamente tutto il traffico sulle reti europee alla definizione standard in modo predefinito e continueremo a lavorare con i governi degli Stati membri e gli operatori di rete per ridurre al minimo lo stress sul sistema, offrendo al contempo una buona esperienza agli utenti», ha commentato un portavoce di Google, precisando che, dall'inizio dell'emergenza coronavirus, YouTube ha registrato «solo alcuni picchi di utilizzo». L'iniziativa è stata accolta con favore da Bruxelles.

Coronavirus, tv Usa si ferma: da Grey's Anatomy a Ncis. Fermate riprese di decine di serie

Coronavirus, Netflix, Apple e Disney sospendono tutte le produzioni: stop anche a "Stranger Things 4"

Netflix ieri aveva seguito la stessa strada: l'annuncio era arrivato dopo il confronto tra il ceo di Netflix, Reed Hastings, e il commissario Ue per il Digitale, Thierry Breton. La riduzione del “bit rate”, ha tenuto a precisare Netflix, comunque «garantirà un servizio di buona qualità per i nostri abbonati».

© RIPRODUZIONE RISERVATA