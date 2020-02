Coronavirus, l'italiana sulla nave bloccata al largo del Giappone: «Ci misuriamo la febbre ogni 4 ore»

Un termometro personale per misurarsi la febbre da soli ogni 4 ore: la situazione sulla nave Diamond Princess, bloccata in Giappone e a bordo della quale si contano 135 casi di Coronavirus, è illustrata da una passeggera italiana bloccata sulla nave in quarantena.

«Ogni anima su questa nave è provvista di un termometro personale da usare e auto testarsi ogni 4 ore informando subito l'equipe medica, nel caso in cui la temperatura corporea superi i 37,5 gradi», scrive su Facebook la donna, che usa lo pseudonimo di Allegra Viandante. Inoltre «si continua incessantemente a testare le persone, ad oggi altri 336 campioni sono stati prelevati», sulle 3.700 persone a bordo, aggiunge la donna.

Ultimo aggiornamento: 16:06

