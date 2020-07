Coronavirus, cavo elettrico al bancone del pub: «Così rispettano la distanza sociale»

Troppi clienti non rispettavano il distanziamento sociale nel locale. Così, in tempi di coronavirus, Johnny McFadden, titolare del pub Star Inn a San Just, in Cornovaglia, ha avuto un'idea: usare le stesse tecniche che vengono quotidianamente messe in atto per evitare che le mucche possano uscire dal recinto. Ha messo un filo elettrificato tra i clienti e il bancone, in modo tale che si possa solo prendere cibo e bevande e portarsele via senza sostare di fronte all'operatore.

"Prima della barriera le persone non seguivano il distanziamento sociale e facevano ciò che volevano, ma ora prestano attenzione", spiega Johnny al quotidiano online CornwalLive.

Qualche cliente, un po' alticcio, è stato 'fulminato' dalla recinzione proprio sabato sera. Il titolare del locale sottolinea come l'impianto sia solitamente spento ma che "può essere attivato" all'occorrenza.

Le immagini sono state rilanciate attraverso Facebook dal conduttore radiofonico Neill Maguire e, in breve tempo, hanno fatto il giro del mondo.

