Covid, Brunello Cucinelli donerà capi invenduti per 30 milioni: «Un'amabile risorsa per l'umanità»

Brunello Cucinelli donerà i capi rimasti invenduti causa Covid, il cui valore stimato è di 30 milioni di euro. Un progetto «intenso che mi sembra in qualche maniera elevi la dignità dell’uomo e renda onore a tutti coloro che hanno lavorato nella realizzazione di tali capi», ha spiegato l'imprenditore. Per capire a quali progetti destinarli sarà istituito un consiglio composto da 10 persone: tutti i capi comunque riporteranno l’etichetta indelebile con la scritta “Brunello Cucinelli for Humanity“. Una sorta di «amabile risorsa» per l'umanità, li ha definiti Cucinelli.

Una scelta all'insegna della sostenibilità per risolvere un problema comune a molte aziende del settore dopo lo scoppio della pandemia da Coronavirus e il relativo lockdown. «Tutto ciò va a completare il più grande progetto di “umana sostenibilità” nel quale da sempre abbiamo creduto e che ci piace riepilogare in: “clima ed emissioni, cura della terra e degli animali e cura della persona umana”. Sarebbe per me un vero piacere se questo gesto simbolico fosse accettato come segno augurale verso un nuovo e duraturo tempo nuovo», ha spiegato ancora l'imprenditore.

