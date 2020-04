Coronavirus, oltre 100mila morti nel mondo. Trump firma memorandum per aiuti a Italia

Il coronavirus continua a mietere vittime: sono oltre 100mila (102.525) i decessi nel mondo legati al nuovo coronavirus, secondo i dati aggiornati dell'università americana John Hopkins, mentre i casi confermati a livello mondiale sono 1.698.416. Solo negli Stati Uniti si contano 501.560 contagi. Secondo i calcoli fatti dall'università americana, i decessi sono 102.764 mentre i guariti sono oltre 370mila.

Coronavirus, Conte: «No al Mes, Eurobond o non firmo». La lite con Salvini e Meloni

Covid19 a Roma e nel Lazio, fase due: ecco il piano con visite e tamponi a domicilio

Negli Stati Uniti 2100 morti in 24 ore. Mai così tanti decessi a causa del coronavirus in un solo giorno negli Stati Uniti. Le autorità americane hanno annunciato che sono stati registrati oltre 2.100 morti nelle ultime 24 ore, con un bilancio totale di 18.747 decessi. I contagi complessivi sono poco più di 500mila mentre le persone guarite sono 27.314. Lo Stato più colpito dalla pandemia è quello di New York con oltre 170mila casi e 7.844 morti.

Pubblicato decreto Usa per assistenza a Italia. Donald Trump pubblica il memorandum per offrire assistenza all'Italia per il Covid-19. Nel decreto del presidente americano si fa riferimento come uno degli «alleati più stretti e di vecchia data» degli Stati Uniti, un'Italia alla quale il coronavirus ha reclamato più di 18.000 vite umane, ha spinto - si legge nel testo - il sistema sanitario vicino al collasso e che minaccia di far scivolare l'economia in una profonda recessione.

