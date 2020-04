Coronavirus, diretta. Trump: Riapriremo il Paese molto presto»

«Se tutto va come speriamo riapriremo il Paese molto, molto, molto presto, lo spero»: così il presidente americano Donald Trump nel quotidiano briefing della Casa Bianca sul coronavirus, spiegando che si sta studiando come far ripartire il prima possibile parti dell'economia americana.

Gb, Johnson uscito da terapia intensiva. Nel mondo oltre 1,5 milioni di contagiati, Spagna verso la “fase 2”

Intanto sale a oltre un milione e mezzo il numero di persone contagiate da Covid19 nel mondo, con quasi 2.000 morti in 24 ore negli Usa. Lo rivela la Johns Hopkins University, secondo cui i contagiati in totale sono 1.500.830, mentre i morti sono arrivati a 87.706. Ieri per il secondo giorno consecutivo, gli Stati Uniti registrano quasi 2.000 vittime in un giorno, precisamente 1.973.

Una bimba di cinque mesi è la più giovane vittima in Bolivia del coronavirus. Lo ha reso noto il ministro della Sanità della provincia di Santa Cruz, Oscar Urenda. Il decesso è avvenuto ieri nell'Hospital Japonés della città di Santa Cruz, ha spiegato, Urenda, dopo vari giorni di permanenza nel reparto di rianimazione. Con questo decesso sono saliti a 18 i pazienti morti in Bolivia, mentre anche il numero dei contagi è cresciuto ed ha raggiunto quota 264.

In una breve dichiarazione alla stampa il ministro ha assicurato che «la battaglia contro il Covid-19 continua, anche se a volte ci colpisce dove più ci fa male. Come con la morte di questa bambina». I media avevano segnalato il caso venerdì scorso, avvertendo che la piccola paziente contagiata dal coronavirus soffriva per una malformazione cardiaca che ne rendeva difficile il trattamento farmacologico.

Ultimo aggiornamento: 01:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA