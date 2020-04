Coronavirus, diretta. Usa in stato di calamità, oltre 20mila morti. Australia: lavoratori stranieri a casa

Negli Usa altri 1.920 i morti legati al coronavirus in 24 ore, in lieve rallentamento, dopo il nuovo record di 2.100 segnato il giorno prima. Con oltre 20mila decessi totali, gli Usa hanno superato ieri il numero delle vittime italiane. Dopo la dichiarazione anche per il Wyoming, tutti i 50 stati americani sono ora in stato di calamità. Trump cauto sulla riapertura.

I lavoratori stranieri presenti in Australia che hanno perso il lavoro a causa della crisi del coronavirus dovrebbero tornare a casa: ad affermarlo il Tesoriere del governo di Sydney, Josh Frydenberg. «Se non c'è lavoro per loro, possono tornare nel loro paese d'origine, questa è un'opzione», ha spiegato Frydenberg ai microfoni del programma mattutino Insiders dell'emittente nazionale Abc. Frydenberg ha dichiarato che la spesa pubblica per un totale di 320 miliardi di dollari (203 miliardi di dollari Usa) stanziati per mantenere i posti di lavoro e sostenere i lavoratori privati del posto durante la crisi è stata un colpo significativo per le finanze statali e «la linea doveva essere tracciata da qualche parte».

Coronavirus, Von der Leyen: «Anziani isolati fino a fine anno»

Frydenberg ha dichiarato che ci sarà un significativo aumento della disoccupazione e una riduzione del tasso di crescita economica a seguito della crisi di Covid-19.«Ci sarà un grosso buco nell'economia globale, non c'è dubbio» ha aggiunto. Gli economisti prevedono un tasso di disoccupazione del 5,4 per cento a marzo, in attesa delle cifre che verranno diffuse giovedì, un aumento dello 0,3 per cento su febbraio. La disoccupazione di aprile dovrebbe superare il 10%.

Indonesia, limiti ai trasporti Per limitare al massimo la diffusione del coronavirus, l'Indonesia ha imposto nuove regole per i trasporti pubblici in vista della fine del Ramadan che porterà circa 75 milioni di persone a viaggiare dalle grandi città verso i piccoli villaggi. Lo riporta il Guardian. Autobus, treni, aerei e navi potranno avere solo la metà dei posti prenotati, massimo due persone in auto e chi viaggia in moto lo dovrà fare da solo. Il ministero della Sanità ha anche chiesto agli operatori del trasporto pubblico di misurare la temperatura dei passeggeri e imposto a stazioni, porti e aeroporti di fornire ai viaggiatori igienizzante per le mani e personale medico.

La Cina ha annunciato 97 nuovi casi «importati» di coronavirus, il numero più alto dall'inizio di marzo. Solo due i casi locali, secondo quanto annunciato dal ministero della Salute cinese. Le autorità sono preoccupate da una nuova ondata di Covid-19 portata dall'esterno tanto che le frontiere restano chiusi a quasi tutti gli stranieri. Rimane tuttavia il problema dei cinesi che ritornano a casa dall'estero. Oggi a Pechino il livello di allerta sulla salute è passato da «verde» («nessun problema») ad «arancione», che prevede l'obbligo di restare in isolamento a casa propria.

Il numero dei casi positivi di coronavirus in Israele è salito a 10.878, mentre i decessi sono stati finora 103. Lo ha reso noto il ministero della sanità. I malati gravi sono 174, il 3,3 per cento in meno rispetto a ieri. In calo anche il numero dei malati in rianimazione che sono adesso 123, quasi il 7 per cento in meno rispetto a ieri. Da oggi in Israele viene imposto l'obbligo di indossare mascherine protettive per quanti escono in strada, anche se in generale la intera popolazione è chiamata a restare in casa. Intanto il ministero della finanze ha fatto sapere che sta studiando la possibilità di rimettere in moto gradualmente il mercato, se nelle prossime due settimane sarà stato possibile ridurre in maniera drastica il numero dei contagi.

Ultimo aggiornamento: 10:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA