Coronavirus, il Conservatorio di Como agli studenti: «Se tornate dal Capodanno in Cina restate a casa»

Coronavirus, il Conservatorio di Como avvisa gli studenti: «Se tornate dal Capodanno in Cina, restate a casa 14 giorni». «Gentili studenti, a nome della direzione si comunica che per ragioni di profilassi, tutti gli studenti di ritorno da viaggi in Cina sono pregati dall'astenersi di frequentare il Conservatorio di Como per i 14 giorni successivi alla data di rientro». È questo il tenore dell'avviso che il Conservatorio ha pubblicato sulla propria pagina internet. L'istituto conta numerosi studenti cinesi, molto dei quali tornati o di ritorno dal capodanno cinese.

Influenza, è boom: 638mila casi nell'ultima settimana. E il picco epidemico non è ancora stato raggiunto

Coronavirus, la Chiesa di Hong Kong corre ai ripari: al bando ostie e acqua santa





Ultimo aggiornamento: 21:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA