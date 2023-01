Coppia stanca di sentire la canzone Last Christmas apre crowdfunding: «Compreremo i diritti per non sentirla più»

Dopo Capodanno il presepe, l'albero e le canzoni natalizie iniziano a essere fuori luogo. Le stesse canzoni ripetute anno dopo anno per alcuni sono una piacevole riscoperta all'inizio della stagione delle feste, per altri invece, diventano insopportabili. In particolare «Last Christmas» dei Wham è una delle canzoni più gettonate in Svezia ma a non tutti piace.

Il crowdfunding

Una coppia svedese particolarmente stanca di sentire questa canzone, ha deciso di aprire un crowdfunding per comprarne i diritti, in modo da mettere fine al tormentone natalizio. «Ci siamo accorti subito che in molti sarebbero disposti a pagare per non sentire più la canzone», ha detto Tomas Mazetti al quotidiano Expressen.

Tomas Mazetti and wife Hannah hate Wham!'s Last Christmas raise £50,000 to buy it and stop it being played.Hannah said her hatred of the tune started 13 years ago when she worked in a cafe in Oxford, where the boss played the song on repeat.https://t.co/eA5Muoiba1 pic.twitter.com/ChxUP3ndVF — Viacheslav Dudkin (@slavadudkin) December 25, 2022

Tomas e la moglie Hannah sono finora riusciti a coinvolgere 1294 persone disposte a versare 1,2 milioni di corone svedesi per comprare i diritti del single uscito nel 1984. La coppia tiene a precisare che «non è nulla di personale contro George Michael», ma sono semplicemente stanchi di sentire la canzone che anno dopo anno, puntualmente, rimbomba nelle casse dei negozi e alla radio nel periodo di Natale. Se riescono a comprare i diritti di « Last Christmas», la coppia promette di fare altrettanto per «All I want for Christmas is you» e «Santa Baby».