Cop28, accordo storico: «Abbandonare i combustibili fossili, entro il 2050 emissioni azzerate»

Cop28, accordo storico: abbandonare i combustibili fossili, entro il 2050 la neutralità dal carbonio. Quindi emissioni azzerate. «Abbiamo le basi per la trasformazione». Lo ha detto il presidente della Cop28, Sultan Al Jaber, aprendo la sessione plenaria dei delegati rilevando che è un obiettivo «frutto della collaborazione di tutti e che coinvolge tutti».

«La decisione di “transitare” dai combustibili fossili e un momento significativo.

LE REAZIONI

La Cop28 è «una ragione per essere ottimisti in mondo di conflitti, in Ucraina e in Medio Oriente», «è uno straordinario risultato» anche perché «era complicato mettere insieme» tutte le istanze e «ottenere il consenso». Lo ha detto l'inviato Usa per il clima John Kerry. «Che vi piaccia o no, l’eliminazione dei combustibili fossili e inevitabile. Speriamo che non arrivi troppo tardi». Lo scrive su X il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres in merito all’accordo raggiunto. «Fatto!!! L'accordo dimostra che Parigi offre risultati e che possiamo andare oltre!». Lo ha postato su X Teresa Ribera, vice presidente della Spagna, Paese che ha la presidenza di turno della Ue dopo l'approvazione della Cop28 del Global Stocktake alla Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici a Dubai. Nel post il video degli applausi che hanno accolto l'approvazione dell'accordo.