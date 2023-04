Mercoledì 19 Aprile 2023, 11:10

Taiwan acquisterà fino a 400 missili Harpoon via terra dagli Stati Uniti. La crescente minaccia dalla Cina che sta “circondando” l'isola, fa correre ai ripari il governo di Taiwan. La notizia dell'acquisto di missili dagli Usa arriva da Bloomberg New, che cita il leader di un gruppo commerciale e dirigenti che hanno in mano il fascicolo.

Il 7 aprile il Pentagono ha annunciato un contratto da 1,17 miliardi di dollari per 400 missili anti-nave senza nominare l'acquirente, affermando che la produzione sarebbe stata completata entro marzo 2029. Bloomberg ha rivelato, poi, che si trattava di Taiwan. Anche se dal Pentagono non sono arrivati commenti né conferme sull'accordo, il portavoce ha comunque affermato: «Gli Stati Uniti mettono a disposizione di Taiwan servizi per la difesa necessari per consentirle di mantenere una sufficiente capacità di autodifesa».

Nel 2020, Taiwan ha dichiarato di aver pianificato di acquistare missili anti-nave Harpoon di fabbricazione Boeing come parte dei suoi sforzi di modernizzazione militare. Alla domanda riguardo ai 400 missili, il portavoce del ministero della Difesa di Taiwan, Sun Li-fang, ha spiegato durante una conferenza stampa che era stato il ministero a dare informazioni sull'acquisto, e ha aggiunto di essere «fiducioso» che l'accordo sarebbe continuato secondo programma.

Dal rapporto rivelato da Bloomberg emergono i particolari del contratto con Boeing (BA.N) che lo US Naval Air Systems Command ha emesso per conto di Taiwan. Ed è la prima volta che il governo dell'isola ottiene questo tipo di rifornimenti militari via terra, mentre - ha chiarito Rupert Hammond-Chambers, presidente del Consiglio degli affari di Taiwan - finora avevano ricevuto solo i missili che possono essere lanciati dalla nave e non da terra.

Questo mese, il Presidente della Camera degli Stati Uniti Kevin McCarthy ha ospitato la presidente taiwanese Tsai Ing-wen in California e ha sottolineato la necessità di accelerare le consegne di armi a Taiwan di fronte alle crescenti minacce della Cina. Dopo l'incontro, Mike Gallagher, presidente repubblicano del Comitato ristretto della Camera sul Partito Comunista cinese, ha detto che vorrebbe cercare un modo per far arrivare a Taiwan i missili antinave Harpoon prima di quelli previsti per l'Arabia Saudita.

Nel frattempo, la Cina nega di voler attaccare l'isola e, durante la riunione dei ministri degli Esteri del G7 in Giappone attacca gli Stati Uniti: «Hanno ignorato la posizione solenne e i fatti oggettivi della Cina, interferendo grossolanamente negli affari interni e ci ha calunniati e screditati maliziosamente», è intervenuto il portavoce del ministero degli Esteri Wang Wenbin, che ha definito la dichiarazione congiunta finale, «piena di arroganza, pregiudizi e intenzioni sinistre anti-Cina e di contenimento della Cina».

Pechino, ha aggiunto Wang nel briefing quotidiano, «esprime la sua forte insoddisfazione e ferma opposizione a questo, presentando dure rimostranze al Giappone che ha ospitato l'incontro». E si scaglia anche anche contro gli Usa. La Cina «è fortemente insoddisfatta e si oppone con decisione» alla vendita degli Usa a Taiwan di 400 missili anti-nave Harpoon per scoraggiare un'invasione delle truppe di Pechino. «I fatti hanno dimostrato che l'attuale situazione nello Stretto di Taiwan - ha aggiunto Wang - sta affrontando un nuovo round di tensione e la causa principale è che le autorità di Taiwan hanno ripetutamente cercato di fare affidamento sugli Usa per l'indipendenza», mentre alcune persone negli Usa intendono «usare Taiwan per contenere la Cina. E' molto pericoloso giocare con il fuoco».