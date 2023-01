La Cina spia la Gran Bretagna tramite un'app? «I microchip incorporati nei prodotti tecnologici rappresentano una minaccia seria»

La Cina può spiare chiunque nel Regno Unito attraverso frigoriferi smart, lampadine e altri elettrodomestici controllati tramite un'app, ha avvertito ieri, attraverso un rapporto scritto da Charles Parton: nel documento pubblicato dalla società di consulenza con sede a Washington, Ooda, si afferma che il governo del Regno Unito dovrebbe fare qualcosa prima che sia troppo tardi.

I microchip incorporati nelle automobili e negli elettrodomestici rappresentano una minaccia «di vasta portata» per la sicurezza nazionale perché la Cina potrebbe «armarli» per spiare milioni di britannici. I «moduli» si trovano anche in laptop, altoparlanti a comando vocale, orologi smart, contatori di energia smart, telecamere per campanelli, videocamere del corpo della polizia, bancomat, automobili e persino vasche idromassaggio. Tali tecnologie raccolgono dati e possono essere consegnati al governo cinese se richiesto.

Scritto da un ex diplomatico a Pechino, Charles Parton, il rapporto avverte: «È ora di svegliarsi: i Paesi liberi e aperti dovrebbero bandire i moduli prodotti in Cina dalle loro catene di approvvigionamento il prima possibile».

Secondo il rapporto, tre società cinesi – Quectel, Fibocom e China Mobile – dominano il 54% del mercato globale dei dispositivi smart.

Questo mese è emerso che i servizi di sicurezza avevano smantellato le auto ministeriali e trovato almeno uno dei dispositivi, suscitando timori che la Cina potesse rintracciare tutti, dal primo ministro in giù.

