Nave russa sospetta alle Hawaii, Stati Uniti: «Tentano di spiarci»

La Guardia Costiera statunitense ha individuato una nave russa «sospetta» che si trovava al largo delle Hawaii in acque internazionali. «Nelle ultime settimane, la Guardia Costiera degli Stati Uniti ha continuato a monitorare una imbarcazione russa, ritenuta una nave per la raccolta di informazioni», ha fatto sapere in un comunicato diffuso dalla Cnn, affermando che la situazione non è insolita ma viene tenuta sotto controllo.

Non è la prima volta infatti che sospette navi spia russe salpano al largo delle coste Usa: nel 2019, un'imbarcazione al largo della costa sud-orientale operava in modo che due funzionari statunitensi hanno definito «non sicuro».

As tensions between Washington and Moscow remain heightened over Russia's war in Ukraine, the US Coast Guard says it is tracking a suspected Russian spy ship in international waters off the coast of Hawaii.

Le azioni della Viktor Leonov, una nave di sorveglianza russa che navigava al largo della costa della South Carolina e della Florida, erano ritenute pericolose perché non utilizzava le luci di marcia in condizioni di scarsa visibilità e non rispondeva ai tentativi delle navi commerciali di comunicare per evitare potenziali incidenti.