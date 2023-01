Spia russa o eroe ucraino? Le novità sul caso di Denis Kireev rivelate al Wall Street Journal

Il servizio di sicurezza dell'Ucraina (sbu) ha sparato e ucciso Denis Kireev, un finanziere e membro della prima delegazione dell'Ucraina ai negoziati con la Russia (alla fine di febbraio 2022, ndr.), per sospetti di «spionaggio» in favore della Russia, scrive il Wall Street Journal, citando un ufficiale della Sbu che ha chiesto l'anonimato. Ecco i nuovi dettagli sul caso.

Nel marzo 2022, Oleksandr Dubinsky, un deputato della Verkhovna Rada (il Parlamento, ndr.) dell'Ucraina , ha riferito che la Sbuavrebbe ucciso Kireev durante il suo arresto. Il blogger ucraino Anatoly Shariy ha affermato che Kireev è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco nel centro di Kiev. Il ministero della difesa ucraino ha confermato la morte di un membro della delegazione ucraina, definendolo un impiegato del principale dipartimento di intelligence del ministero e affermando che è morto mentre svolgeva un incarico speciale.



They left the corpse of the banker, 45, with a bullet wound in the back of the head on the sidewalk in the Kyiv center — Анатолий Шарий 🇺🇦🌾❤️✌🏻 (@anatoliisharii) January 19, 2023

Secondo la pubblicazione americana, Kireev stava facendo un viaggio in Bielorussia ed è andato alla stazione ferroviaria di Kiev, insieme alle sue guardie del corpo personali e agli agenti dell'intelligence militare. Da quanto riportano le sue guardie del corpo, Kireev ha detto a quest'ultime che sarebbe potuto essere arrestato lungo la strada e ha chiesto loro di non interferire. Circa un'ora e mezza dopo, gli agenti dell'intelligence militare sono stati chiamati sul luogo in cui era stato trovato il corpo di Kireev.





. Diversi minivan con agenti Sbu sono arrivati ​​e hanno ordinato agli agenti dell'intelligence militare e alle guardie del corpo di Kireev di consegnare le loro armi. Kireev è stato portato su un minibus. Le sue guardie giacevano prone per strada quando il furgone è partito», si legge sul Wall Street Journal.





Un anonimo ufficiale della Sbu ha detto al giornale che il servizio «ha sparato a Kireev perché faceva da spia per conto di Mosca», senza fornire dettagli o prove. Kireev è stato sepolto con gli onori militari.



«Se non fosse stato per Kireev, molto probabilmente Kiev sarebbe stata presa», ha detto Budanov al giornale, affermando che il finanziere avrebbe «consegnato informazioni ottenute attraverso i suoi contatti in Russia».

Chi era Denis Kireev

Kireev in vari momenti è stato associato a organizzazioni finanziarie occidentali e quindi ha gestito i soldi dei fratelli Klyuev. Nato a Kiev, ha lavorato molto nel campo della finanza – nelle filiali delle banche occidentali, parlava diverse lingue. «Il suo parente nel 2003 è diventato vice capo della Sbu, il principale successore del Kgb sovietico in Ucraina, secondo l’ex capo dell’agenzia. Secondo i soci, questa connessione ha suscitato l’interesse del signor Kireev per lo spionaggio», ha riferito il Wall Street Journal. Dal 2006 ha lavorato con Andrey e Sergey Klyuyev, persone vicine a Viktor Yanukovich. Kireev ha beneficiato dei contatti ricevuti comunicando con le persone giuste e ricoprendo posizioni elevate nelle banche statali. Ha stabilito contatti sia in Ucraina che dall’altra parte del confine, in Russia.

Nel 2014, dopo la fuga dei Klyuev e degli Yanukovich, Kireev ha aiutato a gestire i beni dei fratelli di Kiev. Dopo lo scoppio della guerra, Kireev ha acquistato attrezzature per volontari ucraini. Nel 2021, Kireev ha attirato l’attenzione del capo dell’intelligence ucraina Kirill Budanov attraverso i suoi collegamenti nei settori degli affari e della sicurezza russi e ucraini.