Lunedì 2 Gennaio 2023, 17:33 - Ultimo aggiornamento: 17:52

Pacifico di nome, non di fatto. Nuovo anno, vecchie tensioni tra Cina e Giappone nell'Oceano Pacifico. I rapporti tra i due Paesi asiatici sono ormai in netto peggioramento da anni. Ma l'aumento degli incidenti nelle zone marittime di confine inizia a preoccupare gli analisti.

L'INCIDENTE

L'ultimo, in ordine di tempo, porta la firma di Pechino. Un drone militare cinese è stato rilevato mentre sorvolava le acque tra le isole di Okinawa e Miyakojima, nella zona sud-occidentale del Giappone, nel giorno di Capodanno, riporta Agenzia nova citando il ministero della Difesa di Tokyo. Si tratterebbe, secondo i giapponesi, di un drone Wz-7 proveniente dal Mar Cinese Orientale e diretto verso l’Oceano Pacifico.

Un incidente come tanti in queste acque calde che sono il vero epicentro della competizione globale tra Cina e Stati Uniti sul piano militare e chiamano in causa le rispettive alleanze regionali. Per anni rimasto su una linea non interventista e poco propensa alla spesa nella Difesa Tokyo ha da anni rotto gli indugi accettando di diventare perno inamovibile dell'alleanza di contenimento anti-cinese degli Stati Uniti nella regione. Uno schieramento che ha alzato non di poco la temperatura con l'ingombrante vicino già alle stelle per le tensioni intorno all'isola di Taiwan che la Cina continentale vorrebbe riannettere con la forza militare.

LE OPERAZIONI

È di oggi, ad esempio, un comunicato della Difesa giapponese che racconta un altro, ennesimo stallo ad alta tensione con le forze armate della Repubblica popolare. Questa volta nelle acque tra Okinawa e l'isola Miyajojima nel Pacifico occidentale. Nelle scorse settimane, ha fatto sapere il governo guidato dal premier Fumio Kishida, la Difesa nipponica ha fatto alzare in aria jet da combattimento e ha dispiegato portaerei e navi da guerra per tenere d'occhio (e contenere) la portaerei militare cinese Liaoning e cinque navi da guerra di Pechino che hanno condotto manovre e operazioni di volo nel Pacifico.

Il picco di tensione risale, si scopre oggi, allo scorso 16 dicembre, quando la flotta cinese ha sconfinato nel Pacifico occidentale dal Mar Cinese Meridionale alzando l'allerta delle forze armate giapponesi. Un'incursione che non ha riguardato le acque territoriali giapponesi ma che ha nondimeno messo sull'attenti Tokyo per il numero inusuale di voli di jet da combattimento ed elicotteri militari: 300 decolli.