Guerra Ucraina, le notizie di oggi. Esplosioni nelle regioni di Kiev, Zaporizhzhia e Dnipro, allarme aereo in diversi oblast del Paese

Aggiornamenti in evidenza

Guerra in Ucraina, le notizie di oggi in diretta. Il conflitto non si è fermato neanche a ridosso del Capodanno. I russi hanno bombardato le regioni di Kiev, Zaporizhzhia e Dnipro anche nelle prime ore del nuovo anno. Droni kamikaze sono stati abbattuti dalla antiaerea di Kiev, mentre Zelensky e Putin hanno continuato a sfidarsi nei loro discorsi di saluto per il 2023. «Lotteremo fino alla vittoria», ha promesso il presidente ucraino. «La storia è dalla nostra parte», la risposta dello zar.