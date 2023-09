Sesso in bagno sul volo EasyJet, il ragazzo sorpreso dall'equipaggio: «Quella ragazza non l'avevo mai vista prima, l'ho conosciuta sull'aereo»

Solo pochi giorni fa è diventato virale il video di una coppia che su un volo EasyJet fa sesso nel bagno dell'aereo. I due, ripresi dai passeggeri, sono stati sorpresi in atti intimi da uno membro dell'equipaggio che si era accorto che qualcosa non andava per il verso giusto.

Il video, considerato da tutti molto simpatico, seppur inopportuno, ha regalato una fama inattesa ai protagonisti della vicenda. Oggi, a parlare, è l'uomo che ha rivelato dettagli dell'accaduto.

Sesso ad alta quota

Piers Sawyer è uno dei due protagonisti della vicenda. Il 23enne ha detto al Sun: «Non ho nemmeno ricevuto il suo numero».

Secondo la ricostruzione dei fatti, il ragazzo ha iniziato a bere alle 10 con suo fratello Harrison per festeggiare il suo 23esimo compleanno giovedì scorso prima del volo delle 19.00 in partenza dall'aeroporto di Luton.

Sua madre, l'ex modella Elaine Sawyer, 51 anni, ha raccontato il suo choc nel ricevere la clip di suo figlio colto in flagrante e ha confermato che, secondo lei, il suo ragazzo non avrebbe mai visto prima la ragazza coinvolta.

Il racconto

«È successo dopo una lunga giornata passata a bere. Era seduta di fronte a noi con la sua amica. Aveva 23 anni ed era bella. Mio fratello ha detto che avremmo dovuto scambiarci i posti, così è venuta a sedersi accanto a me. Devono essere passati 40 minuti dall'inizio del volo quando ci è venuta l'idea e l'abbiamo messa a punto. C'erano due assistenti di volo vicino ai bagni e sono abbastanza sicuro che ci hanno visto entrare».

La breve relazione è finita dopo che i due si sono separati al ritiro bagagli ma Piers ha ammesso: «Ho pensato alla ragazza. Sarebbe bello rivederla ma non ho avuto il suo numero».