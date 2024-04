Castello di Appleby, in vendita l'antica dimora dei re d'Inghilterra e Scozia: ecco dove si trova e quanto costa

Vivere in un antico castello medievale con tanto di torre, camini in marmo e e lettia a baldacchino. E' in vendita il castello di Appleby, che fu di proprietà dei re d'Inghilterra e Scozia, nascosto nello splendido paesaggio del Lake District, è una reliquia unica dell'Inghilterra medievale. Posizionato maestosamente sulla cima di Boroughgate ad Appleby, nell'Eden Valley, ai confini del Lake District, il castello è , circondato da 25 ettari di un affascinante parco recintato. Il castello è stato messo in vendita per 9,5 milioni di sterline, circa 11 milioni di euro al cambio attuale. Lo spazio è stato utilizzato come hotel e ospita anche una residenza privata, oltre ad ospitare eventi durante tutto l'anno. È commercializzato da Sotheby's International Realty.

Il castello

Questa struttura è uno dei castelli più antichi e significativi nel Regno Unito, caratterizzato da possenti mura in arenaria sotto un tetto inclinato in ardesia e piombo.

Costruito nel XII secolo, il complesso include un mastio normanno, una torre rotonda del XIII secolo, tre pittoreschi cottage, uffici, un campo da tennis e il privilegio di godere dei diritti di pesca sul fiume Eden che scorre ai suoi piedi. Il castello di Appleby è stato riaperto come Centro Normanno, un museo dedicato alla storia normanna. Nel XVII secolo il castello era la residenza preferita di Lady Anne Clifford, protettrice degli autori e della letteratura; e conosciuta per le sue numerose lettere e diari.

Il prezzo

Con 22 camere da letto e 19 bagni, lo storico castello offre molto spazio per feste o pernottamenti. Il castello possiede anche una sala da pranzo del XVI secolo con soffitti alti, oltre ad un grande salone della stessa epoca e un secondo grande salone risalente al XII secolo. «Oltre alle sue numerose caratteristiche d'epoca, l'edificio principale vanta anche molti servizi moderni, tra cui una palestra, una vasca idromassaggio e una sauna, una sala giochi e numerosi magazzini», come afferma l'elenco di Sotheby's. Gli spazi esterni, con ampi giardini, sono un altro punto di forza della proprietà.

Tre affascinanti cottage esterni, integrati nelle mura del cortile interno, includono due unità con due camere da letto ciascuna, tutti caratterizzati da spazi abitativi a pianta aperta, fornendo ulteriori opzioni di alloggio. Proprietà dei sovrani d'Inghilterra e Scozia nel corso del tempo, il castello di Appleby, nascosto tra i panorami mozzafiato del Lake District, rappresenta una preziosa reliquia dell'Inghilterra medievale.

Il castello è in vendita con Guy Bradshaw di United Kingdom Sotheby’s International Realty al prezzo di 9.5 milioni di sterline.