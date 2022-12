Cane salta sul letto, accende inavvertitamente il phone e manda a fuoco la casa

Quando è tornata a casa è rimasta letteralmente senza fiato. Sì perché della sua abitazione, una deliziosa casetta nell'abitato di Hockley, località dellla contea del Sussex ad est di Londra, sembrava essere rimasto ben poco.

Cane brucia la casa, cosa è successo

Semi distrutta dalle fiamme e circondata da un fumo nero alto così, il pensiero della donna disperata era comunque andato subito al suo adorato cagnolone. "Speriamo sia salvo", aveva pensato ad alta voce. Fortunatamente per tutti, il cane sembrava illeso. Seduto, di fronte alla porta, dall'arrivo dei vigili del fuoco non aveva fatto un passo.

Intossicato

Seppure mezzo intossicato, aveva aspettato la sua padroncina che ora, però, avrebbe voluto vederci più chiaro. Chi o cosa aveva scatenato le fiamme? La risposta l'avrebbero data i vigili del fuoco dell'Essex Fire Service quando, dopo essere riusciti a spegnere gli ultimi focolai, avevano trovato il presunto colpevole: l'asciugacapelli. Il phone? Com'è possibile? E soprattutto, chi lo aveva acceso? La ricostruzione degli specialisti sembra non lasciare dubbi. Ad accendere l'asciugacapelli che ha incendiato la casa, è stato il cane.

Il phon

L'apparecchio, infatti, come documentato anche dalle immagini diffuse proprio dall'Essex Fire Service, sarebbe stato dimenticato sul letto con la spina inserita. Successivamente, il cane, saltato proprio su quel materasso, avrebbe inavvertitamente acceso il phone. Da lì le prime fiamme che, invasa la casa, non hanno lasciato scampo pressoché a nulla. Se non al cane che, ignaro di tutto e salvo per miracolo, non ha potuto fare altro che aspettare la sua padrona sperando in un biscottino che stavolta, forse, non è arrivato. "Quando avete finito di usare qualsiasi apparecchio elettrico, ha tenuto a sottolineare Gary Shinn dell'Essex Fire Service, ricordate di staccare la spina". Alla fine, donna e cane sono stati curati soltanto per inalazione involontaria di fumo.