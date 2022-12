Si sveglia e trova i regali di Natale sotto l'albero distrutti dal cane, il video è virale

Un cane ha distrutto i regali di Natale a una famiglia. Il video è stato condiviso da un utente di TikTok, che ha caricato il video sulla piattaforma. Nel filmato mostra quello che è accaduto durante la notte, mentre i proprietari dormivano. A divertirsi ci ha pensato il loro amico a quattro zampe, un husky dagli occhioni blu.

Il video su TikTok

La padrona del cane ha condiviso con i suoi follower il video delle condizioni del soggiorno e in particolare dei regali che erano custoditi sotto l'albero di Natale, andati ormai totalmente distrutti.

Il filmato, diventato virale, ha totalizzato quasi 2 milioni di visualizzazioni ed è stato condiviso dalla padrona del cane sotto il nome di cashthealusky, in onore del suo amico a quattro zampe. Cash, che è un incrocio tra un Siberian Husky e un Alaskan Malamute, è rimasto visibilmente dispiaciuto dopo che la sua "mamma" ha scoperto che i regali impacchetati con cura erano stati tutti strappati.

«Aiuto», si sente ripetere in continuazione dal filmato che oltre a fare una panoramica dei regali andati distrutti, mostra la reazione dell'animale, ed è evidente che si sia sentito colpevole del gesto compiuto. Cash evita il contatto visivo e si allontana dalla sua padrona girandosi verso il muro come per mettersi in punizione da solo.

«Mi dispiace tanto per i tuoi regali ma amo così tanto il tuo cane», si legge tra i commenti lasciati dagli utenti sotto al filmato.