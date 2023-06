Calcolo renale più grande del mondo rimosso in Sri Lanka: è grande quanto un pompelmo

In Sri Lanka da un paziente è stato asportato il calcolo renale più grande del mondo. Grosso quanto un pompelmo, lungo quanto una banana e pesante quanto quattro criceti, spiegano i medici del Colombo Army Hospital. Con una lunghezza di 13,372 centimetri e un peso di 801 grammi, il calcolo renale ha battuto due record mondiali quando è stato rimosso dai medici dell'esercito dello Sri Lanka l'1 giugno. Il record precedente era di 13 centimetri, stabiliti in India nel 2004, e di 620 grammi di peso, in Pakistan nel 2008 secondo il Guinness World Records.

Il gelato più costoso del mondo costa seimila euro: tartufo, sake e parmigiano (e chiare origini italiane)

I calcoli renali sono costituiti da pezzi solidi di materiale che si cristallizzano nel rene, negli ureteri o nella vescica a causa di fattori genetici e ambientali.

Colpiscono il 10% delle persone ad un punto della loro vita e alcuni studi suggeriscono che nei prossimi anni potrebbero diventare ancora più comuni. Secondo la Mayo Clinic, bere più di 2 litri di acqua al giorno può aiutare a rimuovere piccoli calcoli - meno di 3 millimetri di diametro - lavando il sistema urinario.

Per rimuovere quelli di diametro superiore a 3 millimetri spesso richiedono un trattamento più complesso come un intervento chirurgico. Tali trattamenti includono l'uso di onde sonore per rompere i calcoli o un intervento chirurgico attraverso una piccola incisione nella parte bassa della schiena. Per confermare una diagnosi di calcoli renali, i medici possono utilizzare tecniche di imaging come ecografie o tomografia computerizzata (TC).