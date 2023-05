Domenica 14 Maggio 2023, 07:22

Per il suo compleanno sono stati organizzati balli e grandi festeggiamenti, con invitati in arrivo anche in aereo pur di non perdersi l'evento. E Bobi, tutta questa attenzione se la merita tutta. Dopo aver rischiato di morire poco dopo essere nato, e aver lottato per sopravvivere, ora con i suoi 31 anni di età è il cane più vecchio vivente sul pianeta.

«Sono venute persone e giornalisti da tutto il mondo, da tutta Europa, dagli Stati Uniti e perfino dal Giappone», ha raccontato il proprietario del cane, Leonel Costa, al Guinness World Records che gli ha ufficialmente assegnato il primato, con tanto di certificato e cornice. Bobi, di razza Rafeiro do Alentejo, vive in Portogallo, nella regione di Leiria, in una fattoria a conduzione famigliare nel villaggio di Conqueiros.

E nonostante la sua età, l'animale si diverte ancora con entusiasmo con i suoi padroni e altri quattro gatti. Un ambiente che, secondo la sua famiglia, è stato il segreto della sua longevità: ha sempre vissuto in un contesto tranquillo, all'aria aperta e nella natura, ha sempre mangiato lo stesso cibo dei suoi padroni, opportunamente ripulito di salse e condimenti. «Quello che mangiamo noi, mangiano anche loro. Tra una lattina di cibo per animali e un pezzo di carne, Bobi non ha dubbi e sceglie sempre il nostro cibo». L'età di Bobi è stata confermata dal Veterinary Medical Service della città di Leiria, dove è stato registrato per la prima volta nel 1992 dalla famiglia Costa. E la sua vita sarebbe potuta essere molto più breve. Appena nato, infatti, ha rischiato di essere ucciso dai suoi precedenti padroni ed è stato salvato dai Costa: «Purtroppo, a quel tempo era considerato normale per le persone anziane che non potevano tenere altri animali in casa, seppellire i piccoli in una buca per non farli sopravvivere».

Ma Bobi è riuscito a scappare e, a differenza degli altri fratellini della sua cucciolata, si è nascosto in un portico dove i Costa conservavano la legna. E appena lo hanno trovato hanno deciso di tenerlo con loro. «Siamo molto felici di avere Bobi nelle nostre vite, dopo oltre 30 anni» e vederlo ottenere il riconoscimento dal Guinness World Record è stata una «gioia immensa», ha raccontato ancora Leonel Costa. «È stato un guerriero in tutti questi anni e solo lui sa cosa vuol dire tenere duro, non deve essere facile perché l'età media di questi cani è più bassa per la sua razza è di 12-14 anni -. Se solo potesse parlare per svelarci il suo segreto». Bobi ha strappato il record mondiale a Bluey, il pastore tedesco australiano morto nel 1939 all'età di 29 anni e 5 mesi.