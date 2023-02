Arriva un nuovo strumento per simulare diversi scenari pensionistici utilizzando i propri dati personali. Si tratta di una consulenza pensionistica “fai da te” per scoprire quando e come andare in pensione cumulando tutta la contribuzione. Inps ha infatti reso disponibile sul proprio sito web una nuova versione del simulatore “Pensami – Pensione a misura”, che consente ai cittadini di calcolare le proprie prospettive pensionistiche senza la necessità di effettuare alcuna registrazione.