Cucina per 97 ore e 11 minuti: record mondiale di cottura per la nigeriana Hilda Baci. La chef: «Dedico il successo alle giovani donne del mio Paese»

«Amore tra quanto è pronto a tavola?» una domanda da non porre a Hilda Baci, la chef nigeriana che - con tanta pazienza e abilità - ha stabilito un nuovo record di cottura no-stop ai fornelli. La notizi è stata data dall'ente Guinness World Records (Gwr), l'ente che certifica e classifica i record mondiali.

Il record mondiale

Hilda Baci ha fatto scalpore a livello nazionale dopo aver cucinato per quattro giorni. Nel dettaglio, ha cucinato per 100 ore ma le è stata concessa una pausa di cinque minuti ogni ora. Tuttavia, il Guinnes world record ha registrato il suo record di 93 ore e 11 minuti, decurtandole sette ore per aver fatto una pausa più lunga del consentito in un'occasione.

Ha comunque battuto di oltre cinque ore il precedente record stabilito a Rewa, nell'India centrale, nel 2019 dalla chef indiana Lata Tondon. La chef Baci, 27 anni, ha iniziato a cucinare alle ore 15:00 di giovedì 11 maggio. Ha smesso di cucinare il lunedì seguente .Nessun funzionario del Guinnes world record era presente all'evento, tenutosi nell'elegante zona di Lekki a Lagos, ma in seguito ha esaminato il filmato registrato dalle telecamere a circuito chiuso.



Nel suo tentativo di battere il record, Baci ha cucinato soprattutto piatti nigeriani, come il riso jollof, oltre a diversi tipi di riso e pasta, e ha anche preparato l'akara, un popolare cibo di strada a base di fagioli fritti schiacciati. Il cibo è stato distribuito agli ospiti invitati. Secondo le regole del Guinnes world record, le è stato concesso un assistente alla volta e le è stato permesso di usare la toilette o di fare un pisolino solo durante le pause.

Un successo per la Nigeria

Dopo la sua maratona di cucina, ha raccontato cosa l'ha motivata: «Sapevo solo che dovevo fare qualcosa di straordinario per mettere me stessa, per la Nigeria e per le giovani donne africane».

Baci ha mostrato segni visibili dello sforzo fisico e ha ricevuto impacchi freddi sulla testa e massaggi ai piedi durante le pause.

Un assistente medico ha anche controllato i suoi segni vitali. Il suo tentativo ha affascinato il Paese, con politici e celebrità che si sono fermati a fare il tifo per lei.

«La gara di cucina di Hilda è stata così popolare che il nostro sito web è andato in crash per due giorni a causa dell'immenso volume di traffico ricevuto dalla sua legione di fedeli fan», ha dichiarato Guinnes world record

Il precedente

La Baci non era nuova al calore degli eventi di cucina competitivi. Nel 2021 ha sconfitto altri concorrenti all'edizione inaugurale del «Jollof Faceoff», tra cui un rivale ghanese in finale, per aggiudicarsi la corona della migliore versione del piatto di riso speziato dell'Africa occidentale, oggetto di una feroce competizione. Ha dichiarato che la sua passione per la cucina è stata ispirata dalle tecniche culinarie di sua madre e che le sue ricette sono fatte in casa.