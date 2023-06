Sta per arrivare a lavoratori e pensionati la quattordicesima. Lo stipendio o l'assegno aggiuntivo, anche detto “premio feriale”, si somma alla tredicesima, ed è prevista da alcuni contratti collettivi oltre che per chi ha una pensione entro una certa soglia. L'erogazione avviene tra giugno e luglio e quest'anno prevede importi aggiornati. Ci sono però precisi requisiti da soddisfare, oltre a dei limiti di reddito. Vediamo nel dettaglio quando arriva quest'anno la mensilità aggiuntiva in busta paga o nel cedolino pensionistico e cosa cambia.