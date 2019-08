Turchia, pullman in fiamme in autostrada: almeno 5 morti, c'è anche un bambino

Tragedia in Turchia: un pullman a fuoco. Almeno 5 persone, tra cui un bambino, sono morte dopo che un bus turistico ha preso fuoco in un'autostrada nella Turchia occidentale. Altri 15 passeggeri sono rimasti feriti, mentre 12 sono riusciti ad allontanarsi dal terribile rogo senza riportare danni significativi, secondo i media locali.



Balikesir

L'incidente si è verificato nella provincia occidentale di, dove ilera giunto dadiretto alla provincia occidentale di Canakkale. Le autorità stanno indagando per accertare le cause dell'incendio. Il mezzo stava percorrendo l'autostrada quando le fiamme sono divampate con estrema violenza. L'autista è riuscito ad accostare il bus, ma 5 persone non sono riuscite a scendere in tempo e sono morte carbonizzate. Tra loro, da quanto emerge, c'era anche un bambino.



Il bus in fiamme in Turchia (immagini Twitter)