Bombe plananti russe, la nuova arma di Mosca fa paura: ecco come funziona e perché è così devastante

È stato soprannominato il “distruttore di edifici” dai blogger di guerra russi. 675 chili di esplosivo, può essere lanciato da una distanza compresa tra 40 e 70 chilometri dal bersaglio e ha un raggio di distruzione di 200 metri. Stiamo parlando dei FAB-1500 le "bombe plananti russe", dei nuovi esplosivi che stanno dando molto filo da torcere alla difesa ucraina. John Foreman, ex addetto alla difesa del Regno Unito a Mosca le descrive così: «Fondamentalmente, sono bombe non guidate dell'era sovietica con alette intelligenti aggiunte per attaccare obiettivi fissi con un certo grado di precisione. La rotta della bomba può anche essere corretta utilizzando la navigazione satellitare o laser, migliorandone la precisione». Nell'Ucraina orientale questo tipo di tecnologia sta aiutando l'esercito russo a farsi strada in territorio nemico.

«Distruggono un palazzo in un colpo solo, sono un inferno»

In una roccaforte ucraina vicino alla linea del fronte, a meno di 20 miglia dalla città orientale di Donetsk, una bomba alata è stata vista sfrecciare verso un edificio a più piani. L'esplosivo da 1.500 chilogrammi - come rivela Indipendent - ha colpito la struttura nella città di Krasnohorivka, esplodendo in una palla di fuoco prima di inghiottire l'intero edificio.

L'esempio più eclatante lo abbiano visto nella cittadina di Avdiivka, nell’Ucraina orientale, che è stata occupata dalle forze russe a metà febbraio, dopo il ritiro delle truppe ucraine.

Maksym Zhorin, il vice comandante della terza brigata d'assalto separata dell'Ucraina - gli ultimi soldati rimasti ad Avdiivka prima della caduta - ha descritto come la Russia sganciava tra le 60 e le 80 di queste bombe ogni giorno. Nessun edificio nella piccola città è rimasto intatto. «Queste bombe distruggono completamente qualsiasi posizione. Tutti gli edifici e le strutture si trasformano semplicemente in una fossa», ha precisato.

Come hanno "creato" le "bombe plananti"

Sempre John Foreman, l'ex addetto, descrive la testata russa come una versione modificata delle bombe FAB dell'era sovietica, la prima delle quali, la FAB-250, fu progettata nel 1946. Questi modelli sono testate sganciate dall'aria, trasportate da aerei da combattimento, con un impatto esplosivo significativo. Ma a differenza dei suoi predecessori, tutti particolarmente potenti, è stato dotato di ali che gli permettono di volare verso il suo bersaglio, trasformandolo così in un esplosivo guidato, anziché non guidato.

Le ragioni per cui sono così letali

Ci sono tre ragioni per cui si stanno rivelando così letali. In primo luogo, il loro impatto esplosivo è significativo rispetto all’artiglieria e alle munizioni utilizzate in prima linea, a causa delle loro dimensioni e peso. In secondo luogo, possono essere lanciate da una distanza di circa 40 chilometri, il che significa che l’Ucraina è costretta a utilizzare missili intercettori a lungo raggio che hanno scorte più brevi. La terza motivazione è che le modifiche di queste vecchie bombe sono economiche da realizzare.

Le difese ucraine

Anche Kiev utilizza bombe guidate simili alle FAB, note come "sistema di munizioni ad attacco diretto congiunto" (JDAM) e secondo Foreman sono anche più efficaci rispetto alle FAB, ma con la differenza sostanziale che le FAB sono molto più economiche e i russi riescono a reperirle molto più facilmente avendo così una maggiore potenza di fuoco.

Inoltre l’Ucraina sta affrontando carenza di armi e munizioni mentre gli alleati occidentali esitano su nuovi finanziamenti e aiuti militari.