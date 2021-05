Regno Unito, bimbo muore colpito da un fulmine: il piccolo di 9 anni aveva corso 30 miglia per beneficenza

Un bambino di nove anni è morto dopo essere stato colpito da un fulmine su un campo di calcio a Blackpool, un borgo della contea del Lancashire, Regno Unito. Era un eroe-corridore della raccolta fondi, elogiato per questo dalla stella del Liverpool James Milner squadra di calcio del cuore del bambino. Jordan, questo il nome della vittima, aveva infatti corso per 30 miglia per raccogliere oltre 2.500 sterline e donarli a un'organizzazione locale di salute mentale. Tutto in onore dello zio, morto suicida nel 2018, che avrebbe compiuto 30 anni.

Milner gli disse: «Ciao Jordan, come va? Ho sentito che stai facendo una cosa incredibile nel raccogliere fondi per la consulenza in onore di tuo zio Reece. Penso che correre una maratona sia un'impresa incredibile, ed è difficile per le persone che lo fanno con gambe molto più grandi delle tue, ma fare 30 miglia è incredibile. Ho sentito anche che ti chiamano Mini-Milner perché sei molto determinato, ed è un'abilità incredibile da avere. Non mollare mai». Per poi aggiungere: «Ricorda che non camminerai mai da solo. Tutti i ragazzi sono dietro di te e ti manderò un paio di magliette, una per te per aver fatto una cosa incredibile e un'altra che ti aiuti a raccogliere un po' di soldi.».

Si ritiene che il ragazzo stesse facendo una sessione di allenamento nei terreni utilizzati dallo Spirit of Youth FC quando è accaduta la tragedia. «Sfortunatamente, al momento non sappiamo molto.- avrebbe dichiarato il segretario del club Daniel Pack - Esprimiamo le nostre più sincere condoglianze alla famiglia coinvolta». «Spirit of Youth è una famiglia e siamo trincerati nella comunità locale, e daremo tutto il supporto necessario sia alla famiglia che a coloro che erano con lui in quel momento». Un cordoglio a cui si è unito anche il sovrintendente investigativo Nick Connaughton della polizia del Lancashire.

