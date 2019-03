Bimba di un anno uccisa di botte, arrestato e condotto in carcere il papà

Orrore in Inghilterra, dove Hollie Ashurst – una bambina di 14 mesi – è morta nell'ospedale in cui era stata portata per delle gravi ferite che aveva alla testa. Per l'omicidio è stato incriminato il padre, Daniel Ashurst, 32 anni, che dopo essere comparso davanti ai giudici è stato condotto in carcere. L'allarme è scattato giovedì, quando la polizia di Fleming Court è stata chiamata dai medici a bordo dell'ambulanza, che hanno segnalato di star trasportando in ospedale una bambina gravemente ferita. La piccola è stata quindi presa in cura al pronto soccorso pediatrico, dove i dottori hanno fatto di tutto per strapparla alla morte, purtroppo senza riuscirci.

L'ispettore capo Jamie Daniels ha commentato la tragedia:

Tutte le inchieste sugli omicidi sono comprensibilmente sconvolgenti, ma quando coinvolgono una bambina così piccola sono ancor più angoscianti

. In merito alle circostanze del delitto ha poi aggiunto:

Stiamo cercando di ricostruire quello che è accaduto per comprendere quale possa essere stato il movente dell'omicidio e cosa possa aver spinto Daniel Ashurst a picchiare brutalmente la figlia fino a ucciderla

.

