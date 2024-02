Bimba scomparsa andando a scuola, ritrovato dopo 5 giorni il corpo in Texas

Il corpo di Audrii Cunningham, 11 anni, è stato trovato nel fiume Trinity in Texas cinque giorni dopo la sua scomparsa. E la ricerca della causa della morte è già un caso sui media americani. Soprattutto dopo la notizia che la procuratrice Shelly Sitton sta preparando un mandato d'arresto per Don Steven McDougal, 42 anni. E ha aggiunto che a suo avviso merita la pena capitale.

L'uomo, che viveva nella proprietà della famiglia Cunningham, talvolta accompagnava Audrii alla fermata del bus per andare a scuola. La scomparsa di Audrii è avvenuta l'ultimo giorno in cui è stata vista mentre si dirigeva alla fermata dello scuolabus proprio McDougal. «Il corpo di Audrii è stato localizzato sul fiume Trinity sotto la US Highway 59", ha detto lo sceriffo di Polk County Byron Lyons ai giornalisti in una conferenza stampa martedì.