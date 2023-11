Biden: «Xi è un dittatore». Pechino risponde: «Manipolazione politica irresponsabile». Le tensioni dopo l'incontro

Il confronto è stato tutto sommato positivo, eppure anche stavolta non mancano tensioni sul fronte Usa-Cina. Joe Biden, infatti, ha definito Xi Jinping un «dittatore» al termine del loro confronto in California. Il presidente statunitense ha spiegato: «È un dittatore nel senso che governa un Paese comunista, basato su una forma di governo totalmente diversa dalla nostra». Ma quella di «dittatore» è una definizione che non è affatto piaciuta alla Cina, che l'ha contestata bollandola come «estremamente sbagliata»

Biden-Xi, l'ora del dialogo: «Nel mondo posto per tutti». La promessa: «Non ci volteremo le spalle»

La portavoce del ministero degli Esteri, Mao Ning, ha osservato che «questo tipo di discorso è estremamente sbagliato ed è una manipolazione politica irresponsabile.