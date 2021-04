Covid, Biden potrebbe allentare l'obbligo della mascherina all'aperto per i vaccinati

Il presidente americano Joe Biden si appresta ad allentare le norme vigenti sull'uso delle mascherine all'aperto negli Stati Uniti per coloro che sono stati vaccinati. Secondo indiscrezioni, Biden, illustrerà nelle prossime ore le nuove linee guida delle autorità sanitarie per coloro che hanno ricevuto la somministrazione completa dei vaccini anti Covid. L'atteso allentamento delle norme mostra come la campagna di vaccinazione di massa stia producendo effetti, a dispetto delle critiche mosse all'amministrazione per aver fatto finora troppo poco per aiutare i Paesi più in difficoltà come l'India.

Una decisione che andrebbe a scontrarsi con il Joe Biden della campagna elettorale per la presidenza di qualche mese fa quando, sull’emergenza coronavirus, proponeva un approccio alla pandemia nettamente differente rispetto al suo rivale Donald Trump. Tra i suoi dogmi le mascherine obbligatorie in ogni Stato, più test, cure anche a chi era sprovvisto di assicurazione e campagna di vaccinazione gratuita dopo l'approvazione dei vaccini.

15:26

