Bergamin, per la Corte di Milano pena prescritta: l'ex terrorista rosso si era costituito in Francia

Luigi Bergamin, per la Corte d'Assise di Milano la pena è estinta per prescrizione. La Corte ha accolto il ricorso del suo difensore Giovanni Ceola. Il terrorista che si è costituito in Francia dopo il blitz delle Forze dell'Ordine di fine aprile che ha portato all'arresto in totale di nove ex esponenti degli anni di piombo. La Corte (presidente Ilio Manucci Pacini, a latere Ilaria Simi De Burgis) ha dichiarato «estinta la pena detentiva inflitta a Luigi Bergamin» con sentenza «divenuta irrevocabile» l'8 aprile del 1991. Il legale Giovanni Ceola, difensore di Bergamin, aveva sollevato incidente di esecuzione davanti alla Corte milanese proprio per chiedere la dichiarazione di prescrizione della pena che, aveva fatto notare, si è prescritta «l'8 aprile scorso».

Cosa doveva scontare Bergamin - Bergamin, ex militante dei Pac, doveva scontare 16 anni e 11 mesi per concorso morale negli omicidi del maresciallo Antonio Santoro e dell'agente della Digos di Milano Andrea Campagna, avvenuti nel 1978 e 1979. Per il pm Adriana Blasco, Bergamin invece avrebbe dovuto scontare anche due anni in più. La Procura, tra l'altro, aveva sostenuto che con la dichiarazione di «delinquenza abituale» per Bergamin, richiesta dal pm e decisa dalla Sorveglianza il 30 marzo, la prescrizione si era interrotta. Non così, a detta del difensore, dato che «la dichiarazione di delinquenza abituale - aveva chiarito ieri in aula - diventa definitiva dopo 15 giorni dal deposito della decisione e, dunque, sarebbe diventata irrevocabile il 14 aprile, ma nel frattempo l'8 aprile la pena si è prescritta». E lo stesso 14 aprile, tra l'altro, il difensore aveva pure impugnato davanti alla Sorveglianza il provvedimento del giudice Gloria Gambitta. Per Bergamin, 73 anni, intanto, era stata fissata l'udienza in Francia sul procedimento di estradizione, sulla base del mandato d'arresto europeo trasmesso dall'Italia, per il 30 giugno. Ora la decisione della Corte milanese che ha dichiarato per lui l'estinzione della pena per prescrizione.

