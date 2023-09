Francia, bimbo di 7 anni trovato morto in casa: il corpo scongelato nella vasca da bagno. Fermati papà e zio

Scoperta choc in un appartamento, dove gli agenti di polizia hanno trovato il cadavere di un bambino di sette anni parzialmente congelato nella vasca da bagno. In casa con lui il padre, che aveva chiamato un'agenzia di pompe funebri per occuparsi del figlio appena morto: gli impresari, sorpresi dalla richiesta insolita, hanno allertato le forze dell'ordine che si sono precipitate sul posto e si sono ritrovati davanti alla macabra scena. Al momento è stata aperta un'indagine per omicidio e padre e zio del bambino sono stati presi in custodia.

Bambino morto, le sorelline in ospedale

La scoperta è avvenuta giovedì a Perpignan, in Francia.

La polizia è arrivata davanti alla porta dell'appartamento al quarto piano dalla quale era partita la telefonata all'agenzia funebre, ma nessuno ha risposto. Hanno così forzato l'ingresso e nel bagno hanno trovato il corpo del bambino. Suo padre, un uomo di 28 anni, è stato immediatamente arrestato e posto in custodia. Allo stesso tempo, la polizia è stata informata che due bambine di 2 e 3 anni erano state ricoverate al centro ospedaliero di Perpignan, presentando molteplici tracce di trauma: si scopre velocemente che le piccole sono le sorelle del bimbo morto. Mistero su come le sorelline siano arrivate in ospedale, se accompagnate dal padre o da qualcun altro. In ogni caso è stato messo in custodia anche un uomo di 33 anni, zio dei bambini, e la procura di Perpignan ha aperto un'inchiesta per omicidio, tentato omicidio, violenza su minori di quindici anni, occultamento di cadavere, falsificazione e uso di falsificazioni e sequestro di persona. Sul corpo del bambino verrà effettuata l'autopsia per fare luce sulle cause del decesso e quando sia avvenuto.