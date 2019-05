La gioia del bambino afghano che balla dopo aver ricevuto una gamba artificiale

Se si dovesse dare un volto alla pura gioia, questo sicuramente sarebbe quello di Ahmed Rahman. Il piccolo Ahmed ha perso la gamba destra quando aveva soltanto 8 mesi a causa dell'esplosione di una mina. Oggi ha 5 anni ed ha ricevuto una nuova protesi nel centro della Croce rossa Internazionale a Kabul.

Per la felicità, il piccolo ha iniziato a ballare muovendosi sui passi dell'Attan, una danza tradizionale afgana.

Il video è stato postato su Twitter dalla Croce Rossa Internazionale che ha scritto «Più di 4,000 civili sono stati uccisi o feriti da esplosivi in Afghanistan l'anno scorso. Più di un terzo più che in 2017 e il numero più alto dal 2010». Il video è stato ricondiviso su Facebook anche da Samar Minallah, documentarista e attivista per i diritti umani del Pakistan, che ha scritto «Mentre in molti credono di essere intrinsecamente meritevoli di privilegi e trattamenti speciali, ecco qui la reazione di Ahmad quando ha ricevuto un arto artificiale dopo aver perso una gamba a causa di un'esplosione di una mina. Esprime pura gratitudine attraverso il suo adorabile 'Attan'»

Ultimo aggiornamento: 20:11

