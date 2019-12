Bambini disabili seppelliti fino al collo durante l’eclissi di sole: la folle "cura" in India

In India alcuni genitori nel tentativo disperato di “curare” i loro figli con disabilità, li hanno seppelliti vivi nel fango ricoperto da escrementi di capra. Un video mostra i piccoli terrorizzati con la testa fuori dal terreno durante una rara eclissi con uno spettacolare “anello di fuoco”.

Skywatcher in Medio Oriente e Asia hanno assistito al fenomeno il 26 dicembre. Ma nel villaggio indiano di Taj-Sultanpur, i genitori superstiziosi hanno seppellito i loro figli nel preciso momento in cui era visibile un sottile anello esterno al sole, all’interno del cimitero. I residenti hanno detto che tutti i bambini erano disabili e i loro genitori «credevano che seppellendoli durante l’eclissi sarebbero “guariti”».



Il padre di una bambina ha raccontato: «Abbiamo seguito ciò che i nostri anziani ci hanno detto, poiché le cure mediche non ci hanno aiutato, abbiamo deciso di provare questo. Non sappiamo se curerà nostra figlia o no, ma volevamo provarlo». Quando i poliziotti e i funzionari distrettuali sono stati avvisati della situazione si sono precipitati nel cimitero e hanno liberato i piccoli.

Fonti ufficiali hanno identificato almeno tre bambini - Puja, cinque anni, Sanjana, tre e Kaveri Mallappa di 11 anni - tra le vittime di questa pratica crudele. I rapporti suggerivano che almeno altri tre piccoli erano stati sepolti vivi per questa tremenda tradizione.

Dopo essere stati salvati, i loro genitori sono stati avvertiti di non eseguire più rituali simili in futuro. Il presidente del Comitato per il benessere dei bambini, Reena D’Souza, ha dichiarato che tutti riceveranno cure mediche adeguate.

L’eclissi si è manifestata dopo 21 anni: l’ultima, infatti, avvenne il 22 agosto 1998 a Mersing, Johor. Il 2019 l’Annular Solar Eclipse è iniziato in Arabia Saudita, passando attraverso India, Sri Lanka, Sumatra settentrionale, Indonesia, Malesia, Singapore, Borneo, Filippine e si concluderà nell’Oceano Pacifico. La prossima eclissi solare anulare dovrebbe avvenire nel 2042.

