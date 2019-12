Brasile, santone condannato a 19 anni di carcere per quattro stupri: centinaia di donne ora lo denunciano

Un santone e guaritore brasiliano è stato condannato a 19 anni di prigione con l’accusa di aver stuprato quattro donne. Ma la lista continua a crescere. Centinaia di giovani si sono fatte avanti per denunciare Joao Teixeira de Faria, 77 anni, di crimini sessuali atroci. L’uomo è molto famoso nel Paese.

Il 77enne, noto anche come “l’uomo di Dio”, è attualmente in attesa di processo per altre 10 accuse di violenza e due di possesso illegale di arma da fuoco. È in prigione dal 2018 quando è stato arrestato proprio con l’accusa di possesso di armi illegali. Gli investigatori pensano che il guaritore abbia iniziato la lunga serie di abusi nei confronti delle donne già negli anni ‘70 quando costruì la sua chiesa dove ha condotto controverse “cerimonie di guarigione”. Una delle vittime che ha definito la chiesa del santone una “fattoria sessuale” è morta per suicidio a Barcellona all’inizio di quest’anno.

Le cerimonie includevano intense preghiere, tecniche a dir poco strane e persino interventi chirurgici senza anestesia (anche se de Faria non era un medico). Nel 2010 è stato intervistato da Oprah Winfrey, che lo ha visto tagliare in diretta il seno di una donna senza anestesia. Sempre lei raccontò che in quel momento il guaritore la lasciò con “un travolgente senso di pace”. Ma appena sono venute a galla le accuse di stupro, ha mandato un messaggio di vicinanza alle vittime del santone.

Ci sono poi ulteriori affermazioni secondo cui “l’uomo di Dio” pare abbia venduto i bambini delle sue vittime di stupro a trafficanti di minori e abbia ucciso le madri. Oltre alle gravi accuse sessuali, alle quattro violenze accertate e alle accuse di detenzione di armi illegali, si pensa che abbia anche riprodotto milioni di copie di pillole anticoncezionali che contenevano solo essenza di passiflora. Lui continua a negare le accuse dalla prigione e a professarsi innocente. Ma intanto la lista delle denunce per violenza aumentano.



