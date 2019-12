Papà va al funerale del suo unico figlio: ucciso da uno sciame d'api

Un pensionato è morto dopo che uno sciame di api ha attaccato le persone presenti al funerale del suo unico figlio in Brasile. Ad avere la peggio proprio lui: Raul Diniz, 80 anni. Ieri mattina è stato portato d’urgenza in ospedale con una grave reazione allergica dopo essere stato punto dalle api, nello stato amazzonico di Roraima. Diniz è stato colto da uno shock anafilattico, anche se aveva già complicazioni renali. Altre dieci persone presenti al funerale hanno subito punture di api nel cimitero della città di Bonfim. Il funerale del figlio di 45 anni di Diniz, Rui, è stato rinviato e la famiglia ora intende seppellirli uno accanto all’altro. Non si sa come sia morto Rui, il suo unico figlio.

Italiano muore assalito da uno sciame di api mentre insegna il mestiere di apicoltore



#Notícia - Aposentado morre ao ser atacado por abelhas durante enterro do próprio filho em RR, Brasil. Um aposentado identificado como Raul Diniz, de 75 anos, morreu ao ser atacado por abelhas em uma fazenda no Bonfim, região Norte de Roraima. A vítima... https://t.co/Xd7GIDYVDP — renatopenteadojr (@renatopenteadoj) December 19, 2019

Intanto è in corso un’indagine sulla tragedia avvenuta ieri, ma un funzionario locale ha detto che tutto indica che si tratti di una reazione allergica alla puntura delle api. Subito dopo il fatto Diniz è stato portato in un centro sanitario prima di essere poi trasferito in un ospedale appena le sue condizioni si sono aggravate.

Roraima è lo stato più settentrionale e meno popolato del Brasile. Confina con gli stati di Amazonas e Para e con i paesi del Venezuela e della Guyana. La vicenda ha sconvolto l’intera comunità, una tragedia nella tragedia.

Paliano, aggredito da uno sciame di api: apicoltore muore sul colpo

© RIPRODUZIONE RISERVATA