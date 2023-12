Attacco russo in Ucraina. Missili Kinzhal, droni e “vendetta” per Feodosia: cosa sappiamo sulla maxi offensiva di Putin

La Russia giovedì ha lanciato il suo attacco aereo più intenso di sempre contro l’Ucraina, superandone le difese con centinaia di droni, attacchi aerei e potenti missili, così riporta Business Insider. Vere e proprie ondate di attacchi contro le città ucraine tanto che l'aeronautica militare ucraina afferma di "non aver mai visto così tante località prese di mira contemporaneamente". Il volume degli attacchi si è rivelato una sfida per le difese aeree dell'Ucraina - riporta Business Insider. "Funzionari ucraini hanno affermato che gli attacchi hanno colpito la capitale ucraina Kiev nel nord, le città di Dnipro e Kharkiv a est, Leopoli a ovest e Odessa nel sud dalla fine di giovedì all'inizio di venerdì.

L'attacco

Lo stesso comandante dell'aeronautica militare Mykola Oleshchuk lo ha descritto come "il più massiccio attacco aereo" da quando la Russia ha lanciato la sua invasione, ha riferito l'Associated Press.

I missili Kinzhal volano ad alta velocità e sono difficili da intercettare: sebbene l’Ucraina abbia avuto un certo successo, in gran numero rappresentano ancora una minaccia (a volte vengono descritti come “ipersonici” – definizione che alcuni esperti dicono non meritino, ma sono chiaramente ancora altamente potenti.) In totale, la Russia ha lanciato 158 droni e missili, ha detto il Ministero degli Affari Esteri ucraino su X. Le autorità hanno detto che venerdì mattina presto almeno 12 persone erano state uccise negli attacchi e 75 ferite. Gli attacchi sono avvenuti dopo che l’Ucraina ha fatto saltare in aria una nave da guerra russa nel porto di Feodosia, nella Crimea occupata, all’inizio di questa settimana. Secondo la Reuters, uno degli attacchi russi ha lasciato delle persone intrappolate sotto le macerie di un magazzino a Kiev, mentre a Dnipro è stato colpito un ospedale ostetrico, anche se non sono stati segnalati feriti.

Guerra Ucraina, il Governatore di Leopoli Maksym Kozytskyy mostra palazzi colpiti da missili

Lo scenario

"L’Ucraina prevede da tempo un aumento degli attacchi aerei contro la Russia. Il ritmo era rallentato in autunno. L'Ucraina utilizza i sistemi di difesa aerea occidentali, anche se non tutte le città sono protette. Quelli dotati di difese possono essere sopraffatti da attacchi in massa con molti bersagli da intercettare contemporaneamente. All’inizio della settimana, il Pentagono ha firmato un pacchetto di aiuti all’Ucraina, definendolo l’ultimo che può fornire senza ulteriore approvazione da parte del Congresso. Ciò avviene nel contesto delle preoccupazioni che il sostegno occidentale all’Ucraina stia iniziando a scemare, con un precedente pacchetto di aiuti da 50 miliardi di dollari attualmente bloccato dai repubblicani alla Camera dei Rappresentanti. Un importo simile di finanziamento proposto dall’Unione Europea è ostacolato anche dal veto di uno stato membro, l’Ungheria. Il ministero degli Esteri ucraino ha affermato che gli ultimi attacchi hanno evidenziato che "nessun discorso su cessate il fuoco, concessioni territoriali temporanee, stanchezza, negoziati o altri "gesti" fermeranno l'aggressione russa".