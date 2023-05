Artigiano gioca per 10 anni la stessa schedina al Lotto: ora ha vinto 18 milioni di euro

Stavolta, più che mai, è il caso di dirlo: la ruota gira. E a un giocatore del lotto in Normandia è andata bene: l'uomo, che vuole rimanere anonimo, ogni settimana per 10 anni ha giocato sempre gli stessi numeri. Sempre invano, fino al 26 aprile: quel giorno, finalmente, è riuscito a portarsi a casa il jackpot da 18 milioni di euro. Lo ha comunicato la Française des jeux (FDJ). Questa cifra segue il jackpot di Pasqua.

L'estrazione fortunata dopo 10 anni di tentativi

Ogni settimana, per 10 anni ha provato la stessa griglia: 3, 11, 14, 18, 24 e il fortunato numero 10.

Quando ha visto i risultati sulla sua app, ha riconosciuto immediatamente i suoi numeri fedeli. «Penso che siamo milionari», ha gridato alla moglie che in quel momento stava dormendo. Inizialmente, non credendo a uno scherzo del marito, la donna non ha reagito.

Poi, sotto la sua insistenza, ha deciso finalmente di verificare lei stessa i risultati. «Di solito siamo abbastanza sfortunati. È la vita che ci sta restituendo tanta sfortuna», hanno detto. Artigiano autonomo, il vincitore intende rallentare il ritmo di lavoro. Vuole anche comprare una casa in Normandia, permettersi un'auto e viaggiare con la sua famiglia.