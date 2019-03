Allarme a Londra, chiuso il ponte di Westminster per un veicolo sospetto

Allarme a Londra per un veicolo sospetto. La polizia armata ha isolato un'area vicino a Victoria Embankment per qualche ora in seguito di alcune segnalazioni. Gli agenti della polizia metropolitana sono stati richiamati alle 15.15 di oggi. L'allerta è proseguita fino alle 18 circa.



È stato chiuso il ponte di Westminster con i passanti trattenuti dietro un cordone in piazza del parlamento. La polizia di Met ha twittato alle 15,50: «La polizia è in scena sul Victoria Embankment a seguito di segnalazioni di un veicolo sospetto, le chiusure stradali sono a posto e gli aggiornamenti da seguire».

Police are on scene at Victoria Embankment following reports of a suspicious vehicle. Road closures are in place. Updates to follow.

— Metropolitan Police (@metpoliceuk) 9 marzo 2019