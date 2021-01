Scompare aereo di linea in volo sul mare di Giava con 56 passeggeri: il Boeing 737 era decollato da Giacarta

Allarme sul mare di Giave: sono stati persi i contatti con il volo SJ 182 della compagnia indonesiana Sriwijaya Air decollato dalla capitale Giacarta e diretto a Pontianak nella provincia di Kalimantan: i collegamenti con il Boeing 737 -500 si sono interrotti qualche minuto dopo il decollo mentre il jet bimotore si trovava a circa 3mila metri di quota, ovvero a metà dell'ascesa fino alla quota di crociera del volo di poco più di 700 chilometri della durata prevista di un'ora e 10 minuti. A bordo dell'aereo scomparso sono registrati 56 passeggeri, due piloti, 4 membri dell'equipaggio: fra i viaggitori anche 3 neonati e 7 bambini.

Il tragitto da Giakarta a Pontianak

ADS-B signal from flight #SJ182 was lost at 07:40:27 UTC time. The flight was en route from Jakarta to Pontianak in Indonesia.https://t.co/fNZqlIR2dz pic.twitter.com/GQiTLjlB4B

— Flightradar24 (@flightradar24) January 9, 2021