Aereo caduto, scatole nere Boeing 737 Max Ethiopian Airlines inviate a Parigi

Mentre i Boeing 737 Max 8 vengono messi a terra in tutto il mondo le scatole nere del volo della Ethiopian Airlines precipitato domenica scorsa ad Addis Abeba sono state inviate a Parigi per essere analizzate: lo ha reso noto oggi la stessa compagnia aerea.

Ieri l'Etiopia aveva scelto di affidare le analisi alla Germania, ma l'ente federale tedesco per gli incidenti aerei aveva declinato la richiesta per «mancanza del software necessario» ad analizzarle. I due registratori di volo sono stati danneggiati nello schianto e l'estrazione dei dati appare complessa. L'Etiopia aveva annunciato di volerli inviare in Europa perché non dispone della tecnologia necessaria alla lettura dei dati.



Ultimo aggiornamento: 08:23

