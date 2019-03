Aereo caduto, Gran Bretagna blocca tutti i voli Boeing 737 Max. L'Europa pronta a seguirla

Banditi tutti i voli aerei dei Boeing 737 Max 8 nei cieli sopra il Regno Unito. La Gran Bretagna ha annunciato di aver bloccato tutti i voli nel suo spazio aereo dei Boeing 737 Max 8 dopo l'incidente della Ethiopian Airlines. Lo ha annunciato la Civil Aviation Authority (CAA) britannica, ricordando che lo stesso hanno già fatto le autorità di Australia, Singapore, Cina, Indonesia e Malaysia.

L'Europa pronta a seguire lo stop del Regno Unito. L'agenzia europea per la sicurezza aerea (Easa) sarebbe pronta a seguire la Gran Bretagna e a bloccare tutti i voli dei Boeing 737 Max 8, dopo il disastro aereo della Ethiopian Airlines. Lo riferisce Bloomberg.



Boeing a picco in borsa, perde il 4,2% per il secondo giorno di fila. Il titolo del colosso americano dell'aerospazio ha aperto in ribasso del 4,2% pesando per 100 punti sull'indice delle 30 blue chip. Il gruppo è alle prese con l'incidente aereo mortale di domenica avvenuto in Etiopia e che chiama in causa il 737 Max 8, lo stesso jet protagonista a ottobre di un altro incidente al largo dell'Indonesia. Intanto si allunga l'elenco di nazioni che ha ordinato lo stop dell'uso dell'aereo. Anche il Regno Unito ha preso questa decisione dopo Cina, Indonesia, Australia, Singapore e Malesia. Ieri l'aviazione civile Usa aveva sostenuto che il jet è idoneo a volare e le compagnie aeree statunitensi che lo hanno in dotazione intendono continuare a utilizzarlo. Dal fronte macroeconomico, i prezzi al consumo a febbraio sono saliti su gennaio dello 0,2%, in linea alle stime. Dopo i primi minuti di scambi, il DJ cede lo 0,15% a 25.619. L'S&P 500 perde lo 0,27% a quota 2.790. Il Nasdaq aumenta dello 0,27% a 7.577. Il petrolio ad aprile al Nymex sale dello 0,8% a 57,26 dollari al barile.

