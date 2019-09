Aereo ambulanza precipita sopra un resort: nove morti alle Filippine. Video

Un piccolo aereo usato per i trasporti medici di emergenza è precipitato su un resort nelle Filippine, provocando la morte delle nove persone a bordo e il ferimento di altre due a terra. L'incidente è avvenuto mentre il Beechcraft BE-350 stava trasportando un paziente dalla città meridionale di Dipolog a Manila.

PLANE CRASHED IN LAGUNA

WATCH: A private plane has crashed at Miramonte Village in Brgy. Pansol, Calamba, Laguna. (POSO chief Jeffrey Rodriguez/Facebook live) pic.twitter.com/2I3DOzEZMj

— The Philippine Star (@PhilippineStar) September 1, 2019