Passione crop top: ecco come indossarlo come le star (anche superati gli "anta")

Non si placa la passione delle celebrities per il crop top: complici ventri piatti, la nostalgia per gli anni Novanta e una tolleranza titanica alle basse temperature, sono tante le modelle, influencer e it girl che sfoggiano t-shirt cortissime e bluse che lasciano scoperto l’ombelico.

Maglioni, i modelli dell'inverno sono multicolor al massimo: ecco come indossarli

Basta dare uno sguardo alle sfilate di New York dell’Autunno-Inverno 2020/2021 per constatare sin da ora che anche per il prossimo anno sarà alta l’attenzione che le case di moda mostreranno verso gli addominali scolpiti.

È così da Brandon Maxwell, uno degli stilisti più glamour delle passerelle statunitensi, dove Bella Hadid, tra le super modelle più devote al crop top anche nell’abbigliamento di tutti i giorni, ha indossato un sontuoso ball grown fatto di gonna a balze e striminzito top.

Non da meno quello che si è visto sui red carpet: Emily Ratajkowski, che del suo belly slot (quel solco nell'addome che parte da sotto il seno e va giù fino all’ombelico) ha fatto un cavallo di battaglia, ha presenziato al party organizzato da Vanity Fair dopo la consegna degli Oscar in un completo custom bianco del suo brand, Inamorata, fatto di fascia e gonna lunga.

Era griffato Givenchy l’abito Haute Couture scelto per la stessa occasione dall’attrice Hunter Schafer, che ha indossato con grande nonchalance la creazione fatta di organza colorata, e un corpetto corto di paillettes d’argento e frange di perle

Altra giovanissima e altra fervente appassionata di crop top è Kaia Gerber, figlia di Cindy Crawford. Spesso fotografata in giro per le strade della Grande Mela o di Parigi con l’ombelico al vento, ha scelto di indossare un dolcevita nero cortissimo con un blazer dal taglio maschile e un paio di jeans a vita alta.

Ancora un dolcevita in versione cropped per Kendall Jenner, che ha invece optato per un completo di pelle nera e occhiali stretti, per un look che sembra uscito dalla trilogia dei film di Matrix.



Très chic, come sovente capita, l’outfit con cui Katie Holmes ha presenziato in front row alla sfilata di Ulla Johnson: blusa bianca tagliata sotto al seno e jeans délavé a vita alta infilati negli stivali di pelle marrone. A dimostrare che la pancia si può mostrare anche superati gli anta.