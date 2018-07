Chiara Ferragni "Bride to be", e la collana con il nome torna must have

di Costanza Ignazzi

Tutte la cercano, tutte la vogliono. E per (ri)lanciare la tendenza è bastato un addio al nubilato: non di certo uno qualsiasi ma quello dellanazionale, che per la - fotografatissima - tre giorni a Ibiza ha sfoggiato una collana con la scritta "" (letteralmente, futura sposa) che tra un tuffo e una serata in discoteca ha fatto indossare a tutte le amiche partecipanti. Qualche post di Instagram e il gioco era fatto: follower impazzite per il girocollo con le lettere, sul quale ognuna delle influencer ha fatto scrivere ciò che preferiva, nomi, vezzeggiativi (Valentina, sorella di Chiara, ha optato per un versatile "Babe") e chi più ne ha più ne metta. La collana più ambita, sold out per ogni dove, è firmata Rue des Mille, marchio tutto italiano conosciuto per i romantici ciondoli a forma di carrozza di Cenerentola o ranocchio.Ma da lì al rilancio del trend in auge nel 2000 e giù di lì, il passo è stato breve. In principio - come spesso accade - fu Carrie Bradshaw con la sua collanina con il nome diventata cult: da Manhattan a Parigi, dalla seconda stagione di Sex&The City non c'è stata avventura in cui il personaggio interpretato da Sarah Jessica Parker non sfoggiasse la collana diventata il suo segno contraddistintivo. Talmente tanto che lei, l'iconica Sarah Jessica in persona, ha recentemente dichiarato di conservare ancora l'accessorio più amato.In caso servisse ribadirlo, la moda va e viene e non buttare via nulla è sempre una scelta vincente: l'indimenticata Carrie ci ha visto giusto, tanto che 20 anni dopo la collana è tornata in sordina ad adornare i nostri decolleté. Reperirla non è difficile: su Instagram va per la maggiore quella di Soufeel.it, sito specializzato in gioielli personalizzabili, e se avete un nome complicato niente paura, su Etsy troverete sicuramente qualcosa che fa al caso vostro. E se è vero che la tendenza si espande a macchia d'olio, da lì agli anelli il passo è breve: Kourtney Kardashian ne ha scelto uno brillantinato con la scritta "True", nome della figlia.