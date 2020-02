Salvatore Ferragamo, showroom virtuale per i buyers che non sono andati a Milano

Salvatore Ferragamo diventa virtuale. La maison pensa ai buyer e agli operatori del fashion che a causa del Coronavirus non hanno partecipato alla recente fashion week milanese e grazie ad Hyphen, realtà italiana leader da oltre vent'anni nell'ambito della trasformazione digitale, il brand fiorentino ha realizzato in tempi record il primo showroom interamente virtuale per la presentazione, anche in remoto, delle collezioni. «Siamo orgogliosi di supportare ancora una volta un'eccellenza del Made in Italy nel suo percorso di trasformazione digitale - spiega Stefano Righetti, fondatore e ceo di Hyphen - Il progetto realizzato per Salvatore Ferragamo e le tempistiche di realizzazione ci confermano la solidità del modello e della tecnologia che da oltre vent'anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti». Il Virtual Showroom permette a buyer e partner di ogni nazionalità di consultare e visualizzare schede tecniche, foto e immagini interattive in versione 360 gradi dei prodotti, in un ambiente cloud riservato e protetto di facile fruizione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA